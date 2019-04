Uniti contro i bracconieri sul Po

CASALMAGGIORE (6 aprile 2019) - Si dichiara soddisfatto Matteo Cortelazzi, presidente della sede di Casalmaggiore (la numero 6) di Carp Fishing Italia per l’esito dell’incontro di giovedì sera ‘Facciamo un Po’ di chiarezza’, organizzato in collaborazione con il Comune di Casalmaggiore presso l’auditorium Santa Croce sui temi della pesca, del bracconaggio ittico, dei furti di motori. «Tutti hanno condiviso la mia idea di costituire un tavolo di coordinamento per fare in modo che le associazioni che operano lungo il fiume seguano le stesse linee di condotta», sottolinea Cortelazzi. «Il problema, attualmente, è che le diverse normative finiscono per agevolare i bracconieri. Basta che questi si spostino da un punto ad un altro del fiume e le possibilità di contrasto variano, a tutto vantaggio loro».

