Lutto, si è spento Roberto Luigi Vergine

SAN GIOVANNI IN CROCE (10 aprile 2019) - Si è spento nel pomeriggio, all’età di 71 anni, Roberto Luigi Vergine, storico ospite della Fondazione Giuseppe Aragona, conosciutissimo da tutto il paese e non solo, soprattutto per la sua grande passione per il ciclismo. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano andate peggiorando. Alla fine dello scorso anno, a fargli gli auguri di buone feste natalizie erano andati Marco Villa (ct della nazionale italiana di ciclismo su pista maschile), Corrado Lodi, consigliere della Federciclismo, Giancarlo Ceruti, ex presidente, Marta Cavalli e altri amici.

Originario di Cassano Magnago, in provincia di Varese, era arrivato alle 10 di mattina nella struttura di San Giovanni in Croce all’età di 25 anni e lì è sempre rimasto. Sulla sua vicenda umana venne scritto anche un libro: ‘Nella vita potevo fare il giornalista o il giornalaio’. Roberto amava anche molto il canto. La camera ardente sarà allestita presso la Fondazione Aragona dalla mattinata di domani. Il funerale si terrà alle 14,30 di venerdì nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in Croce.

