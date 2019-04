Voto, candidati sindaco "Pronti al confronto"

CASALMAGGIORE (11 aprile 2019) - Com’era avvenuto cinque anni fa, anche quest’anno il quotidiano La Provincia organizza un pubblico confronto tra i candidati sindaci di Casalmaggiore che, al momento, sono sicuramente l’attuale primo cittadino Filippo Bongiovanni, candidato nel segno della continuità dal centrodestra riunito, e Fabrizio Vappina, sostenuto dalle liste civiche ‘Casalmaggiore la nostra casa’ e ‘Il Listone’ (l’area, in questo caso, è il centrosinistra). Entrambi laureati in Giurisprudenza, entrambi avvocati. A moderare il dibattito sarà , come nell’occasione precedente, il caposervizio della redazione di Casalmaggiore Marco Bazzani. La serata si terrà alle 21 di lunedì 20 maggio, ancora una volta nel grande salone ‘Dionigi Braga’ presso la sede della sezione Avis di Casalmaggiore, guidata dal presidente Stefano Assandri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO