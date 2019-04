Zanardi, da Piadena alla conquista del mondo

PIADENA DRIZZONA (11 aprile 2019) - Manager di un resort 5 stelle lusso, in viaggio da 25 anni. Massimiliano Zanardi, figlio dell’ex vigile urbano Renzo, è alla guida del Mazagan Beach & Golf Resort, vicino a Casablanca in Marocco ed è il protagonista di un video pubblicato dallo youtuber Marcello Ascani. Zanardi — detto Max— si è anzitutto presentato: «Sono della Provincia di Cremona, di un paesino di 3500 abitanti che si chiama Piadena. Ho lavorato in 4 continenti e in 10 Paesi diversi». Marocco, Montenegro, Istanbul, Irlanda, Barcellona in Spagna, Portogallo, Singapore, California, ad esempio. «Mi sono trovato bene ovunque. Ho cominciato lavorando nella ristorazione, da studente. Sono affezionatissimo al ristorante Dal Pescatore, che è dalle mie parti, a Canneto sull’Oglio. Ma volevo vedere il mondo, volevo viaggiare, sono una persona fortunata».

