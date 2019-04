La lezione di vita del Guareschi internato

VIADANA (13 aprile 2019) - Avrà un’impronta particolare il 25 aprile dei viadanesi perché sarà in qualche modo ispirato alla figura di Giovannino Guareschi, il papà di Peppone e don Camillo che nel corso della seconda guerra mondiale fu ‘ospite’ di diversi lager nazisti. Il 26 aprile alle 21, infatti, nella sala Saviola del MuVi — a cura della biblioteca comunale — verrà presentato il libro del regista Ezio Aldoni e Andrea Setti (giornalista de La Provincia) ‘Guareschi, buona la prima! Politica, costume e stravaganze sul set di Don Camillo’. Nella circostanza verranno esposte le foto delle scene del terzo film della celebre saga (‘Don Camillo e l’on. Peppone’) girate lungo via Al Ponte a Viadana, immagini davvero straordinarie. Inoltre, sarà possibile ammirare una serie di quadri del naif Franco Mora ispirati ai personaggi guareschiani.

Il giorno successivo lo scrittore Guido Conti incontrerà gli studenti del Sanfelice per parlare proprio di Guareschi in collaborazione con la fondazione Ponchiroli.

