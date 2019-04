Turlea da Casalmaggiore alla missione in Somalia

CASALMAGGIORE (16 aprile 2019) - Cosa uniscono la Romania, Casalmaggiore, l’Himalaya, il Marocco, la Patagonia e la Somalia? Difficile trovare una risposta, ma basta guardare Carmen Turlea (classe 1975) attraverso i suoi bellissimi occhi verdi per trovare ogni risposta. Voglia di avventura, zaino in spalla e via, ma anche qualcosa di più. Lei, nata a Cisnadie in Romania, lo scorso anno ha disputato l’ultimo campionato della sua carriera da professionista pallavolista nella Pomì Casalmaggiore, dopodiché ha dato sfogo alla sua passione, fino a trovare una sorta di illuminazione per fare del bene. L’ultima tappa del suo viaggio è quella in Somalia dove ha seguito da vicino tanti bambini assetati di sport e di amore.

