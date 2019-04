Novità, il presepe pasquale con il Cristo deposto

CALVATONE (17 aprile 2019) - La chiesa di Calvatone in questi giorni ospita una rappresentazione che i volontari della Parrocchia hanno offerto alla comunità per meditare sul senso della Pasqua. «C’è il Cristo deposto e sfondo appare il Gòlgota (la collina su cui salì Gesù per esservi crocifisso, nda). Ci sono poi il tavolo con gli avanzi dell’ultima cena, la lavanda dei piedi, gli unguenti, la pietra che sta per essere sigillata - spiega il parroco, don Massimo Sanni -. Ci sono, insomma, tutti i simboli della Passione di Cristo. La notte di sabato lo scenario verrà cambiato per rappresentare la Pasqua del Signore, con i segni della Resurrezione, quindi il sudario, la luce e la colomba pasquale».

