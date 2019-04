Il patto tra istituti, ecco la rete anti bulli

CASALMAGGIORE (17 aprile 2019) - Sono tre i filoni in cui si articola l’iniziativa ‘Bullout’ finanziata dalla Regione Lombardia per la prevenzione ed il contrasto al bullismo, al cyberbullismo e al disagio giovanile, nell’ambito di una rete territoriale che coinvolge, oltre agli istituti scolastici di Casalmaggiore, anche il Liceo Manin di Cremona (capofila) e l’istituto di istruzione superiore Galilei di Crema. Lo ha spiegato ieri nell’ufficio della dirigente scolastica Cinzia Dall’Asta, la professoressa Federica Passera, referente bullismo per l’istituto comprensivo Diotti, affiancata dalla vicepreside e professoressa Daniela Romoli e dalla docente Silvia Maffi, referente per la primaria Marconi, mentre referente per l’Istituto di Istruzione superiore Romani è la professoressa Maria Grazia Arigò.

