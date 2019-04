Non sa parlare in italiano, salta il conferimento della cittadinanza

CASALMAGGIORE (17 aprile 2019) - Non sa l’italiano, salta il conferimento della cittadinanza italiana. E’ accaduto poco dopo mezzogiorno di ieri in municipio, quando, davanti al sindaco Filippo Bongiovanni, si è presentata una donna di origini ghanesi che aveva ricevuto la notifica, da parte del ministero dell’Interno, di aver raggiunto i requisiti — ovvero i dieci anni di residenza nel nostro Paese — per essere proclamata cittadina. Il problema è sorto nel momento in cui la signora ha dovuto leggere la formula di rito per il giuramento. Troppa la fatica con cui la donna ha portato a termine la lettura.

