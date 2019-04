Troppe auto senza assicurazione, i dati dei vigili

PIADENA DRIZZONA (17 aprile 2019) - È la quantità di veicoli circolanti senza assicurazione e senza revisione uno dei dati più sconcertanti che emergono dalla relazione sull’attività svolta nel 2018 dalla polizia locale del comando di Piadena Drizzona, operante nel Comune citato ma anche a Calvatone, Tornata, Torre de’ Picenardi (con Ca’ d’Andrea), Isola Dovarese e Pessina Cremonese, ossia il territorio Aci 12, attraversato da 7 provinciali, di cui le più importanti sono la 10 Padana Inferiore e la 343 Asolana. La relazione è stata illustrata oggi dal comandante, il commissario Franco Morelli, arricchita anche con numeri riferiti all’anno in corso. Nella settimana tra sabato 30 marzo e sabato 6 aprile 2019, per esempio, le postazioni fisse con telecamere dislocate sul territorio hanno fatto scattare 1199 ‘allarmi’ per mancate revisioni e 461 per mancate assicurazioni.

