Ragazza scomparsa, ricerche anche lungo il fiume Po

CASALMAGGIORE (18 aprile 2019) - I vigili del fuoco di Cremona sono impegnati nelle ricerche di Hanaa Bouchouata, la 17enne marocchina scomparsa da casa martedì scorso. Mezzi e uomini si trovano nella zona del Lido Po alla ricerca di tracce della minorenne che è sparita senza un apparente motivo. La famiglia risiede a Bozzolo ed è chiusa in una grande sofferenza. Il sindaco Giuseppe Torchio conosce bene i genitori e i fratelli di Hanaa. "Da anni sono qui in paese, una famiglia numerosa che non ha mai creato problemi. Tutti sono stretti intorno a loro nella speranza di vedere presto la ragazza tornare a casa".