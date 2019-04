Muore schiacciato dal trattore

VIADANA (18 aprile 2019) - Stava guidando il trattore che trainava la macchina spandi concime quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo che lo avrebbe poi schiacciato. Tragico incidente sul lavoro oggi alle 12.30 in vicolo San Lorenzo. A perdere la vita il 66enne agricoltore Cesare Morini. L'incidente è avvenuto nel cortile della sua cascina. Sul posto la polizia locale di Viadana e i funzionari dell'Asst.