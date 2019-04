Don Davide Ferretti in Brasile nella favela di Salvador

MOTTA-SCANDOLARA-SAN MARTINO DEL LAGO (18 aprile 2019) - Don Davide Ferretti, 52 anni, dal 2007 parroco di Motta Baluffi e Solarolo Monasterolo, dal 2014 anche di Scandolara Ravara e Castelponzone e dal 2017 pure amministratore parrocchiale di S. Martino del Lago e Ca’ de Soresini, oltre che vicario zonale della zona pastorale 4, affiancherà come sacerdote 'fidei donum' il castelleonese don Emilio Bellani nella parrocchia di Cristo Salvatore, nella favela di Salvador de Bahia in Brasile. Lo ha annunciato oggi il vescovo Antonio Napolioni durante la Messa del Crisma illustrando l’accordo stipulato con l’arcidiocesi di Salvador de Bahia, in Brasile, nell'ambito di un progetto che porterà la Diocesi di Cremona ad assumersi più stabilmente la responsabilità della parrocchia di Cristo Resuscitado.

Don Ferretti è stato ordinato sacerdote nel 1991 mentre risiedeva nella parrocchia di Pizzighettone. Ha iniziato il ministero come vicario a Robecco, poi il trasferimento, sempre come vicario, a Cremona, presso le parrocchie di S. Imerio e della Cattedrale. Dal 2007 il trasferimento nel Casalasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO