La scomparsa di Hanaa, riprese le ricerche lungo il Po

CASALMAGGIORE (19 aprile 2019) - Proseguono le ricerche di Hanaa Bouchouta, la 17enne di Bozzolo di origine marocchina che manca da casa dalla sera di martedì. Alle 10 e 20 di oggi i vigili del fuoco del nucleo fluviale di Cremona hanno ricominciato a perlustrare il fiume, prima in prossimità dello spiaggione sul lato parmense, a monte del centro abitato di Casalmaggiore, per poi scendere verso Viadana e ricongiungersi con i colleghi mantovani, che stanno effettuando le ricerche fino a Borgoforte. Giovedì è stato utilizzato anche un elicottero. Per ora della giovanissima nessuna traccia.

