Capriolo ferito recuperato in via Trieste

CASALMAGGIORE (19 aprile 2019) - Un capriolo in pieno centro cittadino a Casalmaggiore. E' accaduto in mattinata in via Trieste, quando un ungulato ha tentato di scavalcare una recinzione di una abitazione ed è rimasto ferito all'addome. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno fatto a loro volta intervenire la polizia provinciale e il servizio veterinario dell'Ats Val Padana. L'animale è stato condotto al Centro di Recupero degli Animali Selvatici di Calvatone.

