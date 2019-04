Hanaa, appello della mamma al Tgr Rai

BOZZOLO (19 aprile 2019) - Torna da me, torna a casa che non è successo niente». E’ l’appello fatto in tv quasi in lacrime da parte di Asna, la madre di Hanaa Bouchouata, la 17enne italomarocchina di Bozzolo scomparsa da martedì sera e il cui ultimo avvistamento è stato a Casalmaggiore. Ieri mattina in paese è giunta una troupe del Tg3 regionale con il giornalista Stefano Lorelli che ha raccolto le testimonianze dei familiari e del parroco don Luigi Pisani. Nel servizio, andato in onda al telegiornale delle 14, davanti al condominio di via Colombo 5 dove vive la numerosa famiglia Bouchouata (otto figli) ha parlato anche la zia Miriam «qualsiasi cosa sia successa, stai tranquilla che si può risolvere tutto. Sono cose che posso capitare, ma torna a casa, ti prego torna a casa».

