Asia, applausi e primo premio in canto e danza

PIADENA DRIZZONA (21 aprile 2019) - Una giovanissima piadenese, Asia Caffarri, 13 anni, figlia di Marzia Badalotti e Nicola Caffarri, alunna di seconda media all’istituto ‘Beata Vergine’ di Cremona, ha vinto la fase regionale (che comprendeva Lombardia e Valle d’Aosta) della Coppa Italia Performer Arti Scenico Sportive, sia per il canto che per la danza, per la categoria 12-15 anni, e si è qualificata per la fase nazionale, prevista la prossima estate a Bologna. Il brillante risultato è stato ottenuto domenica scorsa all’Oltheatre Cinema Teatro Vittorio De Sica di Peschiera Borromeo, davanti alla giuria presieduta da Garrison Rochelle (il noto coreografo e ballerino già componente del duo Brian & Garrison), Heron Borelli ed Emanuela Cortesi. Una manifestazione importante cui hanno partecipato tantissimi performer allievi e allieve delle scuole di canto, danza, recitazione e arte circense.

