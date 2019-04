Hanaa, stop alle ricerche. Ora solo silenzio e attesa

BOZZOLO (20 aprile 2019) - Sono continuate, senza alcun esito, le ricerche nel Po di Hanaa Bouchouata, la 17enne marocchina di Bozzolo scomparsa martedì sera. Essendo trascorsi già quattro giorni dall’inizio delle indagini lungo il fiume, da domani i vigili del fuoco interverranno solo in caso di elementi nuovi. Nel pomeriggio, intorno alle 16 e 30, sono giunti a Casalmaggiore, sull’argine maestro, i famigliari della ragazza — la madre, una sorella, uno zio e altri — per vedere di persona il luogo in cui venerdì pomeriggio sono stati ritrovati alcuni effetti personali della 17enne: lo zaino scolastico, le scarpe, una giacca, alcuni fogli di un diario. I parenti continuano a sperare che Hanaa possa non aver compiuto un gesto tragico ma che si sia allontanata volontariamente.

