Lago di Iseo, escursionista di Vho disperso in montagna

VHO DI PIADENA DRIZZONA (21 aprile 2019) - Da ieri sera la quinta Delegazione Bresciana del Soccorso alpino, assieme con il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza), con vigili del fuoco, carabinieri e personale medico e infermieristico dell’elisoccorso, è impegnata nelle ricerche di un escursionista 25enne di Vho di Piadena.

Il mancato rientro del giovane ha fatto scattare l’allerta in tarda serata. Le ricerche stanno proseguendo nella zona del Monte Guglielmo e dintorni, alture sopra il Lago di Iseo.

Fino alle 15.30 il 25enne ha postato sui social fotografie della sua escursione ma in serata non ha fatto rientro a casa. Alle 23 sono scattate le ricerche. La vettura è stata trovata parcheggiata a Zone (Brescia) da dove sarebbe partito. Nel corso della notte l'elisoccorso ha svolto diversi sorvoli di ricerca, favoriti dalla luna piena e dall'attrezzatura specifica di cui dispone l'elicottero ma senza esito. In mattinata è stato allestito un centro di comando avanzato da dove si stanno coordinando le operazioni delle squadre di terra.