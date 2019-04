Anche Robby Moto nel trionfo alla 24 ore di Le Mans

CASALMAGGIORE (23 aprile 2019) C’è un po’ di Casalmaggiore nella vittoria del team Kawasaki SCR alla 24 ore di Le Mans, secondo round del Mondiale endurance di motociclismo. La moto utilizzata infatti - ZX 10R - era equipaggiata con parti speciali di Robby Moto engineering. Grande, ovviamente, la soddisfazione nell’azienda casalasca. In Francia si è imposta la squadra composta da David Checa, Erwan Nigon e Jeremi Guarnoni davanti a Honda, seconda a 1'00"550 - davvero poco in una 24 ore - con Gimbert, Hernandez e De Puniet, e Suzuki (Philippe, Masson e Black). Decisivo per la vittoria il sorpasso di Guarnoni ai danni di Hernandez negli ultimi minuti.

