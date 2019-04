Pet Therapy, nuova palestra

CASALMAGGIORE (24 aprile 2019) - Si chiama ‘ABSTRACT - Per non sentirsi soli 3.0’ ed è un progetto di realizzazione di una nuova struttura da adibire a palestra per attività di pet therapy. A promuovere l’iniziativa è l’Associazione dilettantistica sportiva Play Dog Mileo di via delle Salde in qualità di capofila, insieme al Comune di Casalmaggiore, alla Fondazione Conte Carlo Busi onlus, alla Cooperativa sociale onlus Santa Federici e alla Comunità Casa Giardino (Figli di Gesù sofferente). La finalità è quella di migliorare la vita dei soggetti ospiti di case di riposo o strutture protette in genere, attraverso una serie di azioni ed esperienze mirate. La spesa è prevista in 55.093,10 euro. La giunta comunale ha approvato il progetto e ieri mattina la commissione edilizia ha espresso parere favorevole sugli elaborati progettuali. L’idea viene candidata nell’ambito del bando ‘Il sistema dell’agricoltura sociale e housing sociale’ del GAL Terre del Po.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO