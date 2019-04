Michael Costa, caduta accidentale: niente autopsia

PIADENA DRIZZONA (23 aprile 2019) - La Procura della Repubblica di Brescia ha rilasciato subito il nullaosta alla sepoltura di Michael Costa, il 25enne di Vho di Piadena morto in seguito ad una caduta accidentale sul Monte Guglielmo, nei pressi del Lago d’Iseo, avvenuta sabato scorso. La decisione dell’autorità giudiziaria è stata assunta sulla base del fatto che quanto avvenuto, per le circostanze rilevate subito nel tardo pomeriggio di lunedì dopo il ritrovamento del corpo del ragazzo, non evidenzia sospetti di responsabilità o coinvolgimenti di terzi. Aspetti evidenziati anche dai medici legali intervenuti per la constatazione del decesso. Il feretro giungerà in serata presso l’abitazione di via Cantarane a Vho.

