Da figlio di profughi a talent scout di modelli

CASALMAGGIORE (25 aprile 2019) - Da figlio di profughi senza permesso di soggiorno e senza soldi, a talent-scout di modelle e modelli da proporre alle case di moda milanesi. Francesco Sciqu, classe 1987, di origini angolane, è ormai noto nel mondo del fashion come Rez. «All’inizio lo scouting era un impegno part-time, ma da tre anni a questa parte è diventato un lavoro vero e proprio. Il viaggio è stato lungo, c’è voluta tanta pazienza, ma da quando ho aperto la mia partita Iva sento di aver raggiunto qualcosa di concreto e che diventa sempre più solido. Sono veramente felice per come sto vedendo le cose cambiare. E vedere una ragazza che ho lanciato io sfilare per Versace è davvero una soddisfazione».

