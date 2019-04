Appello a 'Chi l'ha visto' per Hanaa Bouchouata

CASALMAGGIORE (24 aprile 2019) - Anche ‘Chi l’ha visto?’, il programma di Raitre, nell’edizione andata in onda alle 11.30 di mercoledì, si è occupato del caso di Hanaa Bouchouata, la 17enne di Bozzolo scomparsa martedì 16 aprile. Veronica Briganti da studio ha ricordato che la ragazza ha altri sette tra fratelli e sorelle. «Martedì 16 i famigliari l’attendevano a casa per le 17.30 ma da allora non hanno più notizie. Si sa che finita la lezione Hanaa, che studia all’Istituto Stradivari di Cremona, è andata a Casalmaggiore, dov’è stata agganciata una cella telefonica. Hanaa è alta 1,80, è una bella ragazza, indossava lo hijab, un maglione bianco, jeans e scarpe blu Vans».

