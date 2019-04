Prende una multa, ma non ha né la patente né l'auto

PIADENA DRIZZONA (25 aprile 2019) - Non ha mai avuto la patente e neppure un’automobile. Quando si è visto recapitare a casa una di quelle buste di colore verde sbiadito che non promettono mai nulla di buono e ha visto che cosa conteneva, ha sgranato gli occhi, restando stupefatto. La sgradita ‘sorpresa’ era una sanzione pecuniaria per eccesso di velocità — rilevato da uno dei dispositivi fissi del Comune di Piadena Drizzona —, intestata proprio a lui, che non ha la patente e non ha mai acquistato una autovettura (anche se nulla impedisce anche a chi non ha l’autorizzazione amministrativa di guida di poter comprare una macchina). «Vittima del furto d’identità — ha spiegato il commissario Franco Morelli, comandante della polizia locale dell’Aci 12 (Piadena Drizzona, Calvatone, Tornata, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese) — un giovane residente in provincia di Bergamo».

