Scomparsa da casa, Hanaa vista sul treno per Mantova

CASALMAGGIORE-BOZZOLO (26 aprile 2019) - Si riaccende un filo di speranza per Hanaa Bouchouata, la ragazza 17enne che manca dalla sua casa di Bozzolo da martedì 16 aprile. Una segnalazione, «tutta da verificare, ma che potrebbe essere importantissima», è stata data oggi nell’edizione delle 11 e 30 da ‘Chi l’ha visto?’, in onda su Raitre. «Sembrerebbe, il condizionale è d’obbligo - ha detto la conduttrice Veronica Briganti - che Hanaa, mercoledì della scorsa settimana (il 17 aprile, nda) sia stata vista sul treno Milano-Mantova che parte 17,22 con destinazione Mantova. Si tratta di un treno regionale. Hanaa si troverebbe con un’altra ragazza, anche lei straniera, che vestiva all’occidentale straniera con i capelli ricci e la carnagione scura. Un’altra cosa importante che dobbiamo dire è che solitamente Hanaa indossa il velo ma la stessa madre ci dice che potrebbe averlo tolto, che potrebbe non portarlo».

