Pasquetta diversa tra volontariato e turismo

SAN GIOVANNI IN CROCE (27 aprile 2019) - Tre giorni a servizio della Caritas di Roma per servire i pasti a persone che hanno perso tutto. È stata una Pasquetta diversa e molto formativa per 33 giovani dell’unità pastorale ‘Monsignor Barosi’ (San Giovanni, Solarolo Rainerio, Casteldidone e Voltido) che hanno trascorso tre giorni a Roma, oltre che per visitare la città, anche per prestare opera di volontariato.

