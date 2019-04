Capriolo liberato dopo le cure al Cras di Calvatone

CALVATONE-CASALMAGGIORE (26 aprile 2019) - Nella giornata della Liberazione, il Centro di Recupero degli Animali Selvatici di Calvatone, dopo averlo curato, ha restituito alla natura, in perfetta salute, il capriolo che venerdì 19 aprile si era avventurato in pieno centro cittadino a Casalmaggiore. Il fatto era avvenuto in via Trieste, quando l’ungulato, un giovane maschio probabilmente proveniente dalla golena, aveva tentato di scavalcare una recinzione di una abitazione, rimanendo in realtà incastrato nell’inferriata, procurandosi delle escoriazioni, non gravi.

