Funerali senza Dio? Ora si può con il celebrante laico

SABBIONETA (27 aprile 2019) - Chi non vuole un funerale religioso per i propri cari ufficiato da un sacerdote, ma desidera ugualmente che vi sia una persona a celebrare il commiato, da oggi può rivolgersi al sabbionetano Fiorino Valentino Donina (nella foto qui sotto), di professione cancelliere presso il Tribunale di Parma, ma nel tempo libero 'celebrante laico umanista’ con tanto di abilitazione ottenuta nell’ultimo corso di formazione dell’UAAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. «L'associazione, a cui sono iscritto da parecchio tempo, ho messo a punto il progetto Cerimonie Uniche (www.cerimonieuniche.it)», spiega Donina, bresciano d’origine e residente a Sabbioneta da una quindicina d’anni. «L'obiettivo è garantire a tutti coloro che non ritengono necessario, o coerente, l’utilizzo di un rito religioso per celebrare un evento importante per se e per i propri cari, una cerimonia alternativa personalizzata e coinvolgente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO