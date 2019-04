Al 'Germani' le reliquie di Santa Teresa

CINGIA DE' BOTTI (28 aprile 2019) - Mercoledì 1 maggio alle 15,30 giungeranno alla Fondazione Elisabetta Germani, residenza sanitaria assistenziale, le urne con le reliquie di Santa Teresa del Bambin Gesù – Dottore della Chiesa - e dei suoi genitori, i Santi coniugi Martin, provenienti dalla Parrocchia di Sant’Imerio in Cremona. Resteranno presso la Fondazione fino al 3 maggio pomeriggio. Da qui verranno portate verso l’Unità Pastorale di Sospiro e nei giorni successivi nella parrocchia di Santo Stefano di Casalmaggiore, in quella di San Matteo delle Chiaviche per concludersi il 12 maggio a Dosolo.

Si tratta di un grande avvenimento religioso che vede, contemporaneamente, le reliquie di tre Santi, Teresa del Bambin Gesù, più conosciuta come Teresa di Liseux, unitamente ai genitori canonizzati, far sosta presso la Fondazione Germani. Nei giorni di permanenza saranno proposti incontri di preghiera e di riflessione sul cammino spirituale percorso dai componenti della famiglia Martin. Durante questi giorni sarà presente il padre Carmelitano Antonio Sangalli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO