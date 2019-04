Proteste per i lavori di riparazione notturni

PIADENA DRIZZONA (29 aprile 2019) - «Sono andati avanti tutta notte». Come prevedevano, i residenti di Borgo Fornace non hanno trascorso ore piacevoli tra sabato e ieri a causa dei rumori provocati dalle riparazioni del quinto binario, dopo il deragliamento di un treno merci avvenuto nel primo pomeriggio di sabato. «Già dobbiamo sopportare tutte le notti i rumori dei merci che transitano, oltre ai vari strombazzamenti, adesso ci mancava solo il deragliamento», sbotta una residente, esasperata da una situazione che al momento non sembra lasciar intravedere soluzioni a breve termine.





