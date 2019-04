Fondazione Busi, nuovo rinvio del tavolo di trattativa

CASALMAGGIORE (30 aprile 2019) - Dopo qualche giorno di silenzio, riguadagna la scena la vicenda che riguarda le preoccupazioni sulla stesura del bilancio della Fondazione Busi sollevate dai sindacati confederali e poi riprese a livello politico con tanto di audizione del presidente Franco Vacchelli in consiglio comunale. A riaccendere le luci dei riflettori sono, ancora una volta, i rappresentanti territoriali dei lavoratori; la Fp-Cgil con Sabrina Negri, la Fp-Fps-Cisl con Dusi e la Fpl-Uil con Fulvio Corbari che nei giorni scorsi hanno inviato una lettera al presidente, al Cda e al direttore amministrativo della Fondazione per confermare la propria presenza all’incontro che i vertici dell’ente hanno proposto per lunedì 6 maggio.

