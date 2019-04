L'addio a Viti, folla per il 'barone'

CASALMAGGIORE (30 aprile 2019) - Quattro remi alzati, lo striscione, i vessilli e i simboli bianco-neri della Canottieri Eridanea. La moglie Saturna, la figlia Anastasia, i ‘suoi’ campioni, gli olimpionici Gianluca Farina e Simone Raineri, e Gabriele Cagna, tricolore nel quattro di coppia, il presidente della società Marzio Azzoni con i dirigenti e tanti amici, come Oreste Perri, direttore tecnico della squadra nazionale della canoa velocità, e altri esponenti del mondo sportivo. È stato un affettuoso ultimo saluto quello tributato a Umberto Viti, lo storico allenatore scomparso a 82 anni. Il feretro, poco prima delle 15, è giunto in piazza Garibaldi da via Cavour e ha attraversato il listone fino al municipio, dove gli ha reso il saluto il sindaco Filippo Bongiovanni, in fascia tricolore. Da lì il corteo, aperto da don Angelo Bravi, ha raggiunto il Duomo di Santo Stefano. Don Angelo, affiancato sul presbiterio da don Franco Vecchini, nell’omelia ha detto di essere rimasto colpito dal fatto che Viti «sapesse inculcare lo spirito di sacrificio e la voglia di soffrire per raggiungere l’obiettivo».

