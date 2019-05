Schianto auto-moto, spinedese operato al Poma

BOZZOLO (2 maggio 2019) - È stato operato all’ospedale ‘Carlo Poma’ di Mantova, con un intervento terminato all’una e trenta della scorsa notte, M.T., il 50enne motociclista di Spineda rimasto coinvolto ieri pomeriggio, poco dopo le 17, in un incidente stradale con un’automobile sulla provinciale che collega Bozzolo a San Martino dall’Argine. L’uomo, in seguito alle conseguenze del sinistro — un politrauma —, è stato portato nel nosocomio virgiliano con l’eliambulanza giunta da Verona. Sempre a Mantova è stata portata, con codice giallo, la donna di 52 anni, residente a Cividale Mantovano, frazione di Rivarolo Mantovano, che viaggiava con lui sulla moto. Sul posto sono giunte due autoambulanze, della Padana Soccorso e della Croce Verde, l’auto medica e i carabinieri per i rilievi.

