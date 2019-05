Trovato un cadavere al largo di Ravenna, accertamenti per verificare se si tratta di Hanaa

CASALMAGGIORE-BOZZOLO (3 maggio 2019) - Nel pomeriggio di mercoledì scorso, 1 maggio, al largo di Ravenna, è stato rinvenuto il cadavere di una giovane donna dall'età apparente intorno ai vent'anni. Il corpo non presentava segni di violenza e gli inquirenti hanno escluso l'ipotesi dell'omicidio. Sono in corso verifiche per stabilire se il ritrovamento possa essere associato alla scomparsa di Hanaa Bouchouata, la 17enne che manca dalla sua casa di Bozzolo da martedì 16 aprile.