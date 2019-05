Raid, via la cambiasoldi

PIADENA DRIZZONA (4 maggio 2019) - Ennesimo furto ai danni del bar Regina, posto presso la stazione ferroviaria. Un colpo-fotocopia di quello avvenuto ad agosto del 2017, quando il bottino fu il contenuto di una macchina cambia-soldi posizionata accanto a tre videopoker, che invece non sono stati toccati. La stessa cosa si è verificata nella notte tra mercoledì e giovedì, immediatamente precedente al giorno di festa, dunque. I malviventi hanno tentato dapprima di entrare dall’ingresso affacciato su piazzale Gramsci, ma non ci sono riusciti. Così hanno provato una seconda volta dalla parte opposta, riuscendo a forzare la porta che conduce nel bar dal marciapiede del primo binario. Il sistema di allarme ha registrato l’intrusione all’una e 33. I ladri hanno prelevato fisicamente la cambia-soldi, di proprietà della ditta che fornisce i videopoker, contenente circa 1.900 euro, e l’hanno caricata probabilmente su una automobile. I carabinieri hanno rinvenuto il contenitore metallico, ovviamente vuoto, abbandonato in un campo a San Paolo ripa d’Oglio, frazione di Piadena Drizzona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO