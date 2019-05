'Sposo me stesso, non amo nessun altro'

CASALMAGGIORE (4 maggio 2019) - Primo wedding planner a realizzare un matrimonio per single, per il suo 30esimo compleanno sposerà se stesso. Così ha deciso Costantino Imparato, 30 anni il prossimo 30 agosto, campano originario di Sant’Antonio Abate (Napoli), residente a Casalmaggiore, ex guardia del Conad, personaggio finito alla ribalta di diversi salotti televisivi - tra cui ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso - con le sue provocazioni.

«Amo il mio lavoro, ho organizzato tantissimi matrimoni e ho visto tante persone sposarsi», ha dichiarato. «Dopo aver sposato tantissime coppie, ora tocca a me dichiarare amore eterno tra me e me». Non una scelta narcisistica, ha precisato. «Amo i valori di una volta ma che, purtroppo, oggi mancano, Ho deciso di voler dedicare un po’ di tempo a me stesso e penso di meritarlo».

Attualmente Costantino lavora in un ristopub a Casalmaggiore come barista e come aiutante allestimenti. È già un anno che Costantino sta organizzando tutti i dettagli del suo matrimonio.