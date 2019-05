Corpo in mare, l'arcata dentale sarebbe quella di Hanaa: decisivo il test del Dna

CASALMAGGIORE E BOZZOLO (4 maggio 2019) - Il riconoscimento sarebbe stato effettuato tramite l’arcata dentale ma la certezza verrà stabilita solamente dal test del dna. E cioè non prima di una settimana. I genitori di Hanaa Bouchouata, la 17enne di Bozzolo scomparsa a Casalmaggiore la sera dal 16 aprile scorso, hanno raggiunto nel primo pomeriggio di ieri l’obitorio di Ravenna dove si trova il cadavere di una giovane donna recuperata mercoledì 1 maggio al largo della costa romagnola. I lineamenti del viso erano irriconoscibili data la lunga permanenza in acqua per cui i denti sono stati l’unica possibilità di dare un nome al cadavere. Almeno ufficiosamente. Rimane, dunque, formalmente aperto il caso della studentessa dell’istituto Stradivari di Cremona ma le possibilità che si tratti proprio di Hanaa sono altissime. Le indagini sono affidate al sostituto procuratore ravennate Monica Gargiulo che ha già stabilito l’esame del codice genetico che chiuderà la triste vicenda.