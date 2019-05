Asolana, "Alla sicurezza ci pensa il Comune"

SAN GIOVANNI IN CROCE (6 maggio 2019) - Dopo la forte azione del comitato che ha raccolto 2.525 firme per la sicurezza sulle strade di attraversamento di San Giovanni e del territorio casalasco, corredate da proposte per far fronte al grave problema, e dopo l’incontro in prefettura a Cremona, mercoledì pomeriggio in municipio si terrà un summit a quattro fra il sindaco Pierguido Asinari, il presidente del comitato Davide Passeri, la responsabile del servizio tecnico Simona Castellini e l’agente di polizia locale Simona Mantovani. «È venuto il momento di passare ai fatti - spiega il sindaco - e insieme possiamo dimostrare che, al di là delle parole e dei tavoli, contano le opere, consci che la Provincia, proprietaria delle due arterie principali che attraversano il centro abitato e a cui attiene la competenza della loro sistemazione e del loro rifacimento, non ha alcuna intenzione di intervenire in modo strutturale e mettere risorse economiche importanti su San Giovanni. Lo dimostrano le risposte alle numerose istanze che da tempo inoltro all’ente provinciale, e anche l’ultimo tavolo in prefettura ha avvalorato questa mia convinzione. Quindi ci rimboccheremo le maniche, e facendo tesoro delle idee che ci giungeranno dal comitato, che ringrazio per quanto sta facendo, ci assumeremo come Comune gli oneri economici degli interventi, la cui importanza è per tutti noi fondamentale».

