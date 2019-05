Sicurezza, in arrivo trenta nuove telecamere

GUSSOLA (7 maggio 2019) - Prende il via a Gussola un progetto per migliorare la sicurezza pubblica. L’Unione dei Comuni ‘Terrae Fluminis’ (che comprende Gussola e Torricella del Pizzo) ha infatti affidato i lavori che prevedono l'installazione di 30 nuove telecamere di ultima generazione. «Con questo progetto - spiega il sindaco di Gussola Stefano Belli Franzini - si andrà a monitorare in modo migliore rispetto all’esistente il centro del paese, ovvero piazza Comaschi, l’incrocio principale tra via Roma, via Garibaldi e via XX Settembre, il parco comunale e le scuole elementari. Telecamere verranno installate anche nell'area delle scuole medie, dove successivamente saranno implementate con quelle che saranno posizionate al termine della riqualificazione delle due palestre e del campo sportivo». Altre 4 telecamere sono previste nella zona del cimitero, mentre è già stato installato e concluso il nuovo sistema di videosorveglianza dell'isola ecologica con altre 7 telecamere.

