Si ribalta con il trattore, 58enne in gravi condizioni

DOSOLO (6 maggio 2019) - Stava eseguendo dei lavori in un campo di sua proprietà quando, per cause che verranno accertate dai carabinieri della compagnia di Viadana, il trattore che guidava si è ribaltato. L’infortunio è accaduto oggi pomeriggio a Dosolo in via Castello 21 ed ha coinvolto un 58enne. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Mantova in condizioni serie per una serie di traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

