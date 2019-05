'Settimana della bonifica' dall'11 al 19 maggio

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE (7 maggio 2019) - Anche quest'anno l’ANBI - Associazione Nazionale dei Consorzi Gestione e tutela del territorio e Acque irrigue, ha voluto dare risalto al mondo dei consorzi mediante l’iniziativa denominata “Settimana della bonifica”, che si terrà dall'11 al 19 maggio. L’iniziativa ha la funzione di divulgare le attività che i consorzi di bonifica svolgono 365 giorni all’anno per la salvaguardia idraulica del territorio e per l’irrigazione necessaria all’attività agricola che nel nostro territorio annovera prodotti di eccellenza. Il Grana Padano, il melone, il lambrusco, il pomodoro e molti altri sono conosciuti nel mondo e sono il simbolo di un’Italia che piace e che funziona. Per questa edizione 2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha voluto fortemente che la presentazione della settimana della Bonifica avvenisse nel luogo simbolo della sua attività ossia l’Impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche che ha appena celebrato i 75 anni dalla inaugurazione.

Verranno aperti al pubblico gli impianti con visite guidate dall' 11 al 19 maggio, durante le quali sarà data possibilità di verificare dall'interno le funzionalità svolte dal Consorzio e far apprezzare le opere di ingegneria oggetto di valutazione per il loro inserimento nel sistema Unesco come patrimonio dell'umanità. Inoltre, sono in programma eventi specifici aperti al pubblico in collaborazione con L’Ecomuseo del Territorio e Slow Food Oglio.

Venerdì 17 maggio:

Ore 21 presso il Torrazzo di Commessaggio serata con Mario Ferraguti e Andrea Rossi. “La voce delle case abbandonate”.

Sabato 18 Maggio

Ore 17 presso sala termica della Bonifica di San Matteo Alberto Grandi presenta il suo libro: “Denominazione di origine inventata”

Ore 18 Ospite d’eccezione il cuoco Picchi di Firenze che intratterrà il pubblico sui nostri prodotti locali e come cucinarli.

Al termine “Food for Change”: cena all’esterno con intrattenimento musicale.

Domenica 19 Maggio

Dalle ore 15.30, presso l’impianto di San Matteo evento dedicato a bambini e famiglie “Salviamo le api” a seguire Merenda contadina

