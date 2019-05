La voce di Giuseppe Diotti guida il visitatore nel 'suo' museo

CASALMAGGIORE (7 maggio 2019) - Se a farti da 'cicerone' nel museo ospitato in quello che fu il suo palazzo è lo stesso pittore Giuseppe Diotti. E' indubbiamente questo uno dei risvolti più suggestivi del progetto da 40mila euro per rendere multimediali i due musei cittadini, il Diotti e il Bijou, illustrato oggi dall'assessore alla Cultura Pamela Carena, dalla coordinatrice e responsabile dei musei casalesi Roberta Ronda e da Lara Cavalli dell'ufficio bandi sovracomunale di Casalasca Servizi. Presentato anche un altro progetto, stavolta insieme ad altri tre Comuni (il capofila Commessaggio, Rivarolo Mantovano e San Martino dall'Argine), che è mirato a dotarsi - costo totale 69mila euro - di una cartellonistica condivisa e soprattutto all'avanguardia, con tanto di QR Code e rimando a piattaforme digitali, per valorizzare i luoghi culturali dei quattro centri. I progetti sono entrambi candidati ad altrettanti bandi del Gal Terre del Po relativi a turismo e cultura, bandi che mettono a disposizione fino al 90 per cento di copertura finanziaria a fondo perduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO