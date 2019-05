In fuga con i soldi, contatta l’anziana madre

SAN MARTINO DELL'ARGINE (12 maggio 2019) - Si sarebbe allontanato volontariamente con circa 200 mila euro dei suoi clienti e si tiene regolarmente in contatto con l’anziana madre ma di lui non ci sono tracce. Si tratta del 59enne consulente finanziario occupato presso l’agenzia di Casalmaggiore di un istituto assicurativo nazionale. Da quasi una settimana non ha più dato notizie di sé e il responsabile d’area della compagnia ha sporto querela per truffa nei suoi confronti presso la Procura di Cremona. Con tutta probabilità l’indagine verrà affidata al comando della finanza di Cremona che dovrà accertare l’eventuale sottrazione della somma ai clienti dell’assicurazione e cercare di rintracciarlo nel tentativo di chiarire la sua posizione. Per i carabinieri non si tratta di una scomparsa e, in effetti, nessuno ne ha fatto denuncia anche perché il consulente pare si tenga regolarmente in contatto con la madre rimasta sola nell’abitazione di San Martino Dall’Argine. Un allontanamento volontario, dunque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO