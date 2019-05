Elettrificazione della ferrovia: «Parma-Brescia progetto pilota in Europa»

CASALMAGGIORE (14 maggio 2019) - «Un progetto pilota da presentare in Europa per l’elettrificazione della linea ferroviaria Brescia-Parma». Ne ha parlato — all’interno di un ‘capitolo’ dedicato alle infrastrutture, l’eurodeputato Massimiliano Salini di Forza Italia in un incontro organizzato al Caffè Royal da ‘Casalmaggiore al centro con le sue frazioni’. Salini è stato accolto dal vicesindaco uscente Giovanni Leoni e dal sindaco Filippo Bongiovanni: «L’autostrada Cremona-Mantova sarà lo strumento — ha detto Salini — per garantire il completamento della tangenziale di Casalmaggiore, tenendo presente che i tempi non sono dettati dai Comuni. Quanto alle ferrovie, per la Parma-Brescia non è escluso che si possa presentare in Europa un progetto pilota per la sua elettrificazione, essendo una linea facente parte del corridoio scandinavo-mediterraneo e collegando due città importanti. E’ improbabile che le FS finanzino da sole l’opera».

