Ultramarathon, «L’edizione 2020 ancora più ricca»

SABBIONETA (14 maggio 2019) - «Le richieste sono talmente tante che la prossima edizione vedrà iscritti almeno il doppio di marciatori». Sprizza soddisfazione da ogni poro Massimo Gualerzi, il presidente della Pro loco di Sabbioneta che ha organizzato la prima edizione della Ultramarathon Unesco Mantova-Sabbioneta. «Un autentico spot per il nostro territorio — continua Gualerzi — perché i circa mille marciatori sono passati attraverso luoghi incantevoli ancora sconosciuti. Insomma, siamo pronti a metterci subito al lavoro per la prossima stagione. Confidando nel bel tempo». Sì, perché la pioggia battente e il fango protagonisti per tutti i tracciati (75, 35 e 15 chilometri) hanno non poco infastidito i partecipanti. Che però non hanno mollato. In sede di bilancio i ringraziamenti sono andati anche alla Padana Soccorso che ha garantito un servizio speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO