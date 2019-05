Truffa online, due persone denunciate

ASOLA (14 maggio 2019) - I carabinieri hanno denunciato per il reato di truffa, una 55enne italiana residente a Napoli, la quale dopo aver pubblicato su un noto sito internet l’annuncio per la vendita di un cane di razza Bulldog, si è fatta accreditare sulla propria carta postepay la somma di 650 euro quale somma pattuita con la vittima, rendendosi poi irreperibile senza mai consegnare l’animale. Denunciato per il reato di “favoreggiamento reale”, un 32enne extracomunitario domiciliato a Napoli che ha fornito alla 55enne la propria scheda telefonica per attuare la truffa.

