Elettrificazione Parma-Brescia, Pizzetti e Piloni (Pd): 'Basta proclami'. In arrivo Delrio

CASALMAGGIORE (14 maggio 2019) - “La Parma-Brescia è tra le cinque linee ferroviarie peggiori d’Italia. Non è notizia di questi giorni, ma si tratta di una situazione che si trascina da tempo. Ci chiediamo, quindi, a cosa valgano le promesse elettorali di Massimiliano Salini, a pochi giorni dal voto, quando ha avuto a disposizione cinque anni per portare la questione in Europa. L’unico fatto concreto è stato portato avanti dal Pd in parlamento, ottenendo l’inserimento del progetto nel piano degli investimenti di Rfi. Ora tocca al Governo giallo verde trovare i fondi necessari. Cosa che non ha ancora fatto! E’ bene ricordare che il Piano di Rfi contiene anche i lavori per il raddoppio della linea Mantova- Codogno, il cui inizio è previsto nel 2021 per quanto riguarda il tratto fino a Piadena. Lavori che comprendono anche le risorse necessarie e stanziate dal Governo precedente. Purtroppo, l’attuale Governo non ha messo un centesimo aggiuntivo a completamento del finanziamento dell’intera linea fino a Codogno. E neppure la tempistica va bene, perché porta l’avvio lavori alla seconda metà del 2021, vale a dire proprio alla scadenza dell’attuale Contratto di Programma, e l’attivazione della linea al 2025. Così non va! Per gli anni successivi dovrà essere approvato un nuovo Contratto di Programma, e per questo chiediamo che Governo e Regione lavorino fin da subito per definirne tempi e risorse. Il casalasco non ha più bisogno di proclami, ma di risposte concrete”. Lo dichiarano il deputato Luciano Pizzetti e il consigliere regionale Matteo Piloni che affronteranno proprio questi argomenti a Casalmaggiore, giovedì 16 maggio, alle ore 21, insieme all’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio.