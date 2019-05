Cottarelli: 'Sul web tante bufale sull'Europa'

CASALMAGGIORE (14 maggio 2019) - «Ma quante bufale, o balle che dir si voglia, girano nel web sull’Europa». In estrema sintesi è questo il succo dell’intervento di Carlo Cottarelli - l’economista cremonese già commissario alla revisione della spesa e, poco meno di un anno fa, presidente del consiglio incaricato — all’interessante convegno organizzato stamattina al teatro Zenith di piazza Garibaldi dal sindacato dei metalmeccanici Cisl, la Fim-Cisl Asse del Po, con la presenza di quattrocento studenti del triennio dei sei indirizzi di studio dell’istituto di istruzione superiore Romani, oltre a un buon numero di sindacalisti. Tema complesso - Unione monetaria ed economica in Europa: cosa manca? - quello introdotto dal moderatore dell’incontro Rosario Iaccarino, responsabile della formazione per la Fim-Cisl nazionale, ma affrontato con un linguaggio estremamente chiaro e adeguato all’uditorio dall’attuale direttore dell’osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano.

