Polizia stradale, Berardi è il nuovo comandante

CASALMAGGIORE (17 maggio 2019) - Il distaccamento di Casalmaggiore della polizia stradale ha un nuovo comandante. A Gaspare Liuzza, trasferito a Sciacca, è infatti subentrato Rino Berardi, sovrintendente capo coordinatore. Ne dà conferma Federica Deledda, comandante provinciale della polstrada di Cremona: «Mi fa piacere comunicare che il distaccamento ora ha il nuovo comandante. Abbiamo approfittato della circostanza per fare anche un restyling del presidio e devo ringraziare la proprietà, nella persona dell’architetto Francesca Roncai, che ci ha aiutati in quest’opera. Abbiamo ritinteggiato gli interni e gli esterni ed effettuato alcuni piccoli lavori di manutenzione. Ripartiamo con un nuovo corso, con più motivazioni per lavorare sempre al meglio. Siamo e saremo sempre di più una struttura aperta, al servizio della gente. Con azioni di prossimità, cercheremo di proiettarci ulteriormente nel territorio, che lo merita. A tal proposito, il fatto che Berardi sia presente da tanto a Casalmaggiore rappresenta un ‘quid pluris’».

